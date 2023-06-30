Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации американский фотохостинг Shutterfly

Роскомнадзор пригрозил блокировкой американскому фотохостингу Shutterfly из-за публикации на ресурсе материалов с детской порнографией. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации 37 страниц с фотохостинга, содержащих противоправные изображения детей. «Роскомнадзор ограничит доступ к фотохостингу Shutterfly, если в течение суток сервис не удалит выявленные страницы с изображениями эротического и порнографического характера, где действующими лицами выступают несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.

На момент публикации материала сайт фотохостинга по-прежнему доступен в России.

В начале июня Роскомнадзор заблокировал на территории России популярную платформу для блогеров и журналистов Medium. Ведомство не назвало причины, повлекшие такую меру.

Перед этим в России был ограничен доступ к сайту журналистской премии «Редколлегия». Комментируя это решение, Роскомнадзор заявил, что портал размещал запрещенный контент, в частности ложную информацию о спецоперации на Украине.