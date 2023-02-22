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12:47, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал сайт журналистской премии «Редколлегия»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журналистской премии «Редколлегия»

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту российской журналистской премии «Редколлегия». Информация об этом содержится в универсальном сервисе для проверки блокировок сайтов и страниц в сети.

«Ограничение доступа: ограничивается к сайту», — говорится в сообщении. Основание для блокировки не приводится.

«Редколлегия» — российская ежемесячная премия в области журналистики. Была учреждена в 2016 году фондом поддержки СМИ «Среда» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) предпринимателя Бориса Зимина (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор отказался блокировать группы во «ВКонтакте», посвященные битцевскому маньяку Александру Пичушкину. Член Совета по правам человека при президента Ева Меркачева заявила, что намерена обратиться в прокуратуру по поводу ограничения доступа к этим сообществам.

Перед этим Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту интернет-издания The Bell (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

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Маргарита Щигарева
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