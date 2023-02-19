Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания The Bell

Роскомнадзор ограничил на территории РФ доступ к сайту интернет-издания The Bell

Роскомнадзор ограничил на территории РФ доступ к сайту интернет-издания The Bell (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Причины ограничения доступа не указаны.

Интернет издание The Bell было создано в 2017 году Елизаветой Осетинской, бывшим шеф-редактором РБК, а также экс-главным редактором «Ведомостей» и российской версии Forbes, которую в апреле 2022 года Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов. Издание специализируется на бизнес-новостях.

Ранее начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что регулятор готов рассмотреть вопрос об ограничении доступа в России к стриминговому сервису Twitch. Вместе с тем представитель Роскомнадзора указал, что к таким решениям нужно подходить взвешенно, оценивая вероятные риски для российских блогеров.