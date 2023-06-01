В России заблокировали популярную платформу для блогеров и журналистов

Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для социальной журналистики Medium

Роскомнадзор заблокировал на территории России популярную платформу для блогеров и журналистов Medium. Информация об этом появилась в универсальном сервисе ведомства для проверки блокировок сайтов и страниц в сети.

«Ограничение доступа: ограничивается к сайту», — говорится в сообщении. При этом Роскомнадзор не приводит никакой информации о том, что стало поводом для блокировки ресурса.

Medium — платформа для социальной журналистики. Сервис был запущен в 2012 году основателями соцсети Twitter — Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту российской журналистской премии «Редколлегия». В ведомстве рассказали, что ресурс был заблокирован из-за размещения на нем запрещенного контента, в частности ложной информации о спецоперации на Украине.

Перед этим стало известно о том, что в России был ограничен доступ к сайту издания The Bell (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Причины блокировки ресурса не уточнялись.