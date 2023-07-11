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12:57, 11 июля 2023Мир

Дуда допустил отправку миротворцев НАТО на Украину

Дуда допустил отправку миротворцев НАТО на Украину после окончания вооруженного конфликта
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда допустил отправку миротворцев НАТО на Украину после окончания вооруженного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика изданиям Welt, Bild и Politico перед участием в саммите НАТО.

«Если будет принято коллективное решение альянса об отправке войск для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение», — заявил он.

В июне глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в регионе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и ввести туда миротворцев ООН. Он предложил план мирного урегулирования по Украине.

Предложение Индонезии включает полное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. «Каждая сторона отходит на 15 километров от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», — уточнил Субианто.

По его словам, в этой зоне необходимо разместить международные миротворческие силы.

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    Виктория Кондратьева
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