Дуда допустил отправку миротворцев НАТО на Украину после окончания вооруженного конфликта

Президент Польши Анджей Дуда допустил отправку миротворцев НАТО на Украину после окончания вооруженного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика изданиям Welt, Bild и Politico перед участием в саммите НАТО.

«Если будет принято коллективное решение альянса об отправке войск для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение», — заявил он.

В июне глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в регионе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и ввести туда миротворцев ООН. Он предложил план мирного урегулирования по Украине.

Предложение Индонезии включает полное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. «Каждая сторона отходит на 15 километров от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», — уточнил Субианто.

По его словам, в этой зоне необходимо разместить международные миротворческие силы.