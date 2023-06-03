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07:29, 3 июня 2023Мир

Индонезия предложила ввести на Украину миротворцев ООН

Глава Минобороны Индонезии Субианто предложил ввести на Украину миротворцев ООН

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в регионе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и ввести туда миротворцев ООН. Об этом пишет ТАСС.

Он предложил план мирного урегулирования по Украине. Предложение Индонезии включает полное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. «Каждая сторона отходит на 15 километров от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», — уточнил Субианто.

По его словам, в этой зоне необходимо разместить международные миротворческие силы. Он также выразил готовность участвовать в этих процессах, включая отправку индонезийских военных на Украину в рамках миротворческой миссии ООН.

Ранее индонезийский президент Джоко Видодо заявил, что Индонезия готова помочь прекращению конфликта России и Украины. Видодо отметил, что диалог все равно должен продолжаться. Он призвал достигнуть мира как можно скорее, так как «война никому не выгодна». Президент также подчеркнул, что антироссийские санкции оказались неэффективны для прекращения конфликта.

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    Марина Совина
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