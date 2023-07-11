Фитнес-тренер раскрыла секрет похудения без обвисшей кожи

Фитнес-тренер Беседина предупредила, что при похудении на жестких диетах обвиснет кожа

При похудении на жестких диетах обвиснет кожа, предупредила фитнес-тренер и спортивный нутрициолог Ольга Беседина (в свое время она сама похудела на 50 килограммов). В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла секрет борьбы с лишним весом без неприятных эстетических последствий.

«Даже при похудении на 40-50 килограммов можно избежать появления обвисшей кожи», — уверяет Беседина. По ее словам, кожа гарантированно не придет в норму, если придерживаться строгих ограничений в еде. Поэтому, по ее словам, важно не придерживаться диет, а изменить само отношение к еде.

Когда мы набираем вес, кожа растягивается, потому что жировой ткани становится больше и площадь тела увеличивается. В этот момент появляются растяжки. Есть миф, что они проявляются при похудении, но это не так. Станут они заметней или нет, как раз зависит от способа снижения веса Ольга Беседина похудела на 50 килограммов

У кожи есть свой темп восстановления, объяснила собеседница «Ленты.ру». Во время диеты жировая прослойка уменьшается резко, кожа за ней не успевает и обвисает. Плюс ко всему в попытке похудеть многие урезают количество жиров в рационе. В результате организму не хватает веществ, необходимых для увеличения эластичности кожи, пояснила Беседина.

Во время борьбы с лишними килограммами необходимо действовать без спешки, настаивает фитнес-тренер. Тогда кожа будет успевать подтягиваться за уходящей жировой прослойкой. Кроме того, необходимо питаться сбалансированно: нельзя исключать из рациона продукты с жирами, в противном случае косметических катастроф не избежать, заключила Беседина.

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