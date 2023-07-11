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11:18, 11 июля 2023Силовые структуры

Под Херсоном задержали блокировавшего доставку продуктов в Крым участника НВФ

Под Херсоном ФСБ задержала участника НВФ, блокировавшего проезд машин с продуктами в Крым

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Херсонской области сотрудники полиции и ФСБ задержали 54-летнего жителя села Рыково по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным силовиков, мужчина в 2015-2016 годах состоял в формировании, запрещенном на территории России. В функции задержанного входила охрана контрольного пункта пропуска «Чонгар» и блокирование проезда машин с продуктами и товарами для жителей Крыма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам России») УК РФ. Его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Симферополя, взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму.

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    Илона Палей
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