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09:50, 7 июля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму россиянина

ФСБ задержала жителя Симферополя, взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

ФСБ задержала 25-летнего жителя Симферополя, взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, молодой человек был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины в феврале 2022 году. Тогда он выехал на территорию Одессы, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и отправился в Крым. 23 февраля он подорвал железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.

Задержанный дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Ему грозит до 20 лет заключения.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в диверсии украинский пилот Морозов этапирован в СИЗО «Лефортово» в Москве.

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    Илона Палей
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