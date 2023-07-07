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05:06, 7 июля 2023Силовые структуры

Обвиняемого в терактах украинского пилота этапировали в Москву

Обвиняемый в диверсии украинский пилот Морозов этапирован в СИЗО «Лефортово» в Москве
Александр Морозов

Александр Морозов. Кадр: телеграм-канал «RT на русском»

Уголовное дело пилота украинского самолета Александра Морозова, который потерпел крушение в Брянской области и был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии, передали в Москву. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Отмечается, что Морозов этапирован в СИЗО «Лефортово» в Москве. Источник ТАСС напомнил, что пилоту вменяется незаконное пересечение госграницы России, незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов и диверсия.

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В Лефортовском суде Москвы добавили, что обвиняемому украинскому пилоту по ходатайству следствия продлен срок содержания под стражей.

Ранее Морозов рассказал о своем прошлом. Предполагается, что он работал частным пилотом, параллельно помогая военным Украины, начиная с 2014 года. Вместе со вторым пилотом он вывозил раненых украинских бойцов с фронта.

О том, что разведка Украины готовила теракт в России с использованием «грязной бомбы», содержащей радиоактивные вещества, стало известно 6 июня. Об этих планах узнали в ФСБ России во время расследования диверсии, готовившейся на аэродроме «Северный» в Ивановской области. В тот момент диверсанты собирались заложить несколько «грязных бомб» с таймерами отсрочки и подорвать их в одно время.

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    Марина Совина
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