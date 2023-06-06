Признавшийся в подготовке терактов в России пилот рассказал о своем прошлом

Признавшийся в подготовке терактов в РФ пилот Александр Морозов рассказал о своем прошлом

В числе задержанных пилотов, кто может быть причастен к планам Украины совершить террористический акт с использованием «грязной бомбы», оказался Александр Морозов. Он был задержан с автоматом и бронежилетом при попытке скрыться, пишет RT в своем Telegram-канале.

По данным канала, задержанный работал частным пилотом, параллельно помогая военным Украины, начиная с 2014 года. Утверждается, что вместе со вторым пилотом он вывозил раненых бойцов ВСУ с фронта.

Морозов должен был заработать около 50 тысяч гривен от командования ВСУ за разведывательный полет над российской территорией. При этом его легкомоторный самолет разбился в Брянской области, после чего 67-летний пилот был задержан.

В ходе допроса еще один задержанный Дмитрий Шиманский рассказал, что командование ВСУ бросило их с Александром Морозовым. В настоящее время Украина не пытается договориться с российской стороной на обмен обоих пилотов.

О том, что разведка Украины готовила теракт в России с использованием «грязной бомбы», содержащей радиоактивные вещества, стало известно ранее во вторник, 6 июня. О планах украинской разведки узнали в ФСБ России во время расследования диверсии, готовившейся на аэродроме «Северный» в Ивановской области. В тот момент диверсанты собирались заложить несколько «грязных бомб» с таймерами отсрочки и подорвать их в одно время.

Украинская разведка также организовала авиачасть, целью которой являлось совершение диверсий в России на легкомоторных самолетах. Шиманский и Морозов рассказали, что Киев рассматривал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов «грязной бомбы» — для этих целей был создан авиаотряд в военной разведке Минобороны Украины.