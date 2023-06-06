Силовые структуры
Признания украинских пилотов о подготовке терактов в России попали на видео
ФСБ показала признания украинских пилотов о подготовке ими терактов в России; их задержали
ФСБ показала оперативное видео с допросами украинских пилотов, которые признались в подготовке терактов в России с использованием «грязной» бомбы. Запись публикует РИА Новости.
На кадрах задержанные называют свои фамилии: Шиманский и Морозов. Главное управление военной разведки Минобороны Украины организовало авиаотряд для совершения диверсий с использованием легкомоторных самолетов.