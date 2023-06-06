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09:18, 6 июня 2023Силовые структуры

Признания украинских пилотов о подготовке терактов в России попали на видео

ФСБ показала признания украинских пилотов о подготовке ими терактов в России; их задержали

ФСБ показала оперативное видео с допросами украинских пилотов, которые признались в подготовке терактов в России с использованием «грязной» бомбы. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах задержанные называют свои фамилии: Шиманский и Морозов. Главное управление военной разведки Минобороны Украины организовало авиаотряд для совершения диверсий с использованием легкомоторных самолетов.

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    Любовь Ширижик
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