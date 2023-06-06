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09:07, 6 июня 2023Силовые структуры

Двое украинских пилотов признались ФСБ в подготовке терактов в России

ФСБ задержала двух пилотов Минобороны Украины, они признались в подготовке терактов в РФ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали двух пилотов авиачасти Главного управления военной разведки Минобороны Украины, которые признались в подготовке терактов в России с использованием «грязной бомбы». Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Украинская разведка организовала авиачасть, целью которой являлось совершение диверсий в России на легкомоторных самолетах.

Задержанные Шиманский и Морозов рассказали на допросе, что Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов. Для этих целей был создан авиаотряд в военной разведке Минобороны Украины. Это подразделение совершило пять боевых вылетов, в результате были повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных районах России.

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    Любовь Ширижик
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