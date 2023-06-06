Раскрыты данные о прошлом задержанного ФСБ за подготовку теракта в России

RT: готовивший теракт с «грязной бомбой» является кадровым сотрудником разведки Украины

Начало событий в новости Признавшийся в подготовке терактов в России пилот рассказал о своем прошлом

Украинец Дмитрий Шиманский, задержанный сотрудниками ФСБ России за подготовку теракта с использованием «грязной бомбы», является кадровым сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает RT, раскрывая данные о прошлом подозреваемого.

Шиманский родился в 1977 году. Он работал в Национальном авиационном университете, затем перешел на службу в украинскую разведку.

Шиманский попал в поле зрения российской контрразведки в 2019 году в связи с его причастностью к похищению людей. Он в составе группы сотрудников ГУР курировал деятельность преступного сообщества, занимавшегося в России насильственным вывозом на Украину добровольцев, которые воевали в Донбассе. Их усыпляли и пытались вывезти из страны, однако российские правоохранители раскрыли преступление и задержали исполнителей.

Расследование этих преступлений началось в марте 2020 года. Следствие считает, что Шиманский причастен к похищению в 2020 году ополченца Романа Волянюка.

Ранее 6 июня сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ двух пилотов авиачасти ГУР, которые признались в подготовке теракта в России с использованием «грязной бомбы». Задержанные Шиманский и Морозов рассказали на допросе, что Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов. Для этих целей был создан авиаотряд в военной разведке Минобороны Украины. Это подразделение совершило пять боевых вылетов, в результате были повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных районах России.

