ФСБ сообщила о планах подготовки Украиной теракта с «грязной бомбой». Какие данные раскрыла спецслужба?

ФСБ раскрыла планы Украины совершить теракт в России с «грязной бомбой».

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины готовило теракт в России с использованием «грязной бомбы», содержащей радиоактивные вещества. Об этом сообщила ФСБ России.

Об этих планах российские спецслужбы узнали в ходе расследования диверсии, которая готовилась Украиной на аэродроме «Северный» в Ивановской области.

Для диверсий на территории России был создан авиаотряд

По данным ФСБ, по указанию начальника ГУР Кирилла Буданова была создана авиачасть, легкомоторные самолеты которой должны были снабжать диверсионно-разведывательные группы на территории России бомбами. Их планировалось использовать для сброса на объекты топливного энергетического комплекса (ТЭК). Координация авиаотряда была поручена войсковой части № 3449 с условным наименованием «Легион».

Его пилоты сумели совершить пять боевых вылетов на территорию России, в результате чего были повреждены объекты ТЭК в приграничных с Украиной районах страны.

Двух украинских летчиков задержали и они дали признательные показания.

Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов

Задержанные Шиманский и Морозов рассказали на допросе, что во время подготовки диверсий обсуждался вопрос об использовании «грязной бомбы».

Планировалось заложить несколько взрывных устройств с таймерами отсрочки и подорвать их в одно время на территории России. В случае успеха местность стала бы непригодна для проживания людей.

5 апреля погрануправление ФСБ России сообщило о падении в Брянской области в районе населенного пункта Бутовск украинского легкомоторного самолета. Пилот воздушного судна пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан российскими пограничниками. Им оказался 67-летний гражданин Украины Александр Морозов. Он научился летать в возрасте 50 лет. До 2014 года украинец купил самолет и земельный участок, на котором оборудовал аэродром. В 2018 году Морозов снялся в ролике, где рассказал, что в 2014 году его «мировоззрение поменялось» и он вместе со вторым пилотом сбитого самолета Юрием начал помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Тогда при задержании Морозов заявлял, что не знал о следовании самолета на территорию России.

Задача была такая — лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет Александр Морозов украинский пилот

Пилоту объявили, что самолет следует из Киевской области на юг Украины, и нужно проверить работу украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Для этого мужчине выдали автомат и бронежилет, а за выполнение задачи пообещали 50 тысяч гривен.

Что такое грязная бомба?

«Грязная бомба» — это радиологическое оружие, в котором радиоактивный материал сочетается с зарядом взрывчатого вещества. Цель этого оружия — загрязнение территории вокруг взрыва радиоактивным материалом.

В контейнер закладываются радиоактивные изотопы с зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, в результате радиоактивная начинка распыляется ударной волной, загрязняя большие территории.

В октябре 2022 года Минобороны России заявляло, что Киев готовит провокацию с подрывом «грязной бомбы». По данным военного ведомства, провокация преследовала цель обвинить Россию в применении оружие массового уничтожения, чтобы инициировать по всему миру масштабную антироссийскую кампанию для подрыва доверия к Москве.

В связи с этим российский министр обороны Сергей Шойгу оповестил об угрозе глав военных ведомств четырех стран — министра обороны Великобритании Бена Уолесса, главу Минобороны Турции Хулуси Акара, министров обороны Франции и США Себастьяна Лекорню и Ллойда Остина.