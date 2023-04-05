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20:40, 5 апреля 2023Россия

Пилот упавшего в Брянской области украинского самолета назвал цель полета

Пилот упавшего в Брянской области самолета заявил, что должен был сделать фото местности

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Пилот легкомоторного украинского самолета, упавшего на территории Брянской области, на допросе назвал цель полета. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

«Задача была такая — лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет», — сказал пилот, подчеркнув, что не знал о следовании самолета на территорию России.

Пилоту объявили, что самолет следует из Киевской области на юг Украины и нужно проверить работу украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Для этого мужчине выдали автомат и бронежилет, а за выполнение задачи он должен был получить 50 тысяч гривен.

Мужчина рассказал, что работает частным пилотом. Он назвал причину падения самолета поломку винтов, подчеркнув, что его самолет летел на малых высотах. По данным Mash, приборы навигации самолета отключили удаленно во время полета.

О том, что в Брянской области упал легкомоторный самолет, сообщило погрануправление ФСБ. Силовики заявили, что самолет рухнул в районе населенного пункта Бутовск. Пилот пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом.

Впоследствии стало известно, что задержанный пилот оказался вооружен автоматом. По неофициальным данным, воздушное судно направлялось в сторону нефтепровода «Дружба». Предположительно, легкомоторный самолет собирался сбросить бомбу на нефтепровод.

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Анастасия Шейкина
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