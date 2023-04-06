Раскрыты подробности задержания украинского пилота под Брянском

Украинского пилота в Брянской области задержали при попытке сбежать на территорию Украины

67-летний украинский пилот Александр Морозов был задержан в Брянской области при попытке сбежать на территорию Украины. Детали задержания приводит Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, пишет RT.

По информации ведомства, после крушения самолета в районе населенного пункта Бутовск украинец попытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан российским пограничным нарядом. Спецслужбы проводят разбирательство инцидента.

Ранее сообщалось, что Морозов научился летать в возрасте 50 лет. До 2014 года украинец купил самолет и земельный участок, на котором оборудовал аэродром. В 2018 году Морозов снялся в ролике, где рассказал, что в 2014 году его «мировоззрение поменялось» и он вместе со вторым пилотом сбитого самолета Юрием начал помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ).

5 апреля в Брянской области упал украинский самолет, пилота воздушного судна задержали российские пограничники.

