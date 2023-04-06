Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:35, 6 апреля 2023Бывший СССР

Раскрыты подробности задержания украинского пилота под Брянском

Украинского пилота в Брянской области задержали при попытке сбежать на территорию Украины

Фото: Telegram-канал Mash

67-летний украинский пилот Александр Морозов был задержан в Брянской области при попытке сбежать на территорию Украины. Детали задержания приводит Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, пишет RT.

По информации ведомства, после крушения самолета в районе населенного пункта Бутовск украинец попытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан российским пограничным нарядом. Спецслужбы проводят разбирательство инцидента.

Ранее сообщалось, что Морозов научился летать в возрасте 50 лет. До 2014 года украинец купил самолет и земельный участок, на котором оборудовал аэродром. В 2018 году Морозов снялся в ролике, где рассказал, что в 2014 году его «мировоззрение поменялось» и он вместе со вторым пилотом сбитого самолета Юрием начал помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ).

5 апреля в Брянской области упал украинский самолет, пилота воздушного судна задержали российские пограничники.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине озвучили условие для переговоров по Крыму
Раскрыты подробности задержания украинского пилота под Брянском
Правительство Финляндии уйдет в отставку
В МИД России объяснили важность существования ООН
Анастасия Волочкова призналась в отсутствии растяжки и гибкости
Пенсионный фонд закончил 2022 год с рекордным профицитом
В США высказались о поставках оружия Тайваню
Самбурская поделилась откровенным фото в нижнем белье
Назван процент готовых на снижение зарплаты ради удаленки россиян
Греция отказалась поставлять танки Leopard на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.