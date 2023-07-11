Россиянин в форме избил женщину за приветствие националистов и попал на видео

В Воронеже мужчина в камуфляже избил женщину за приветствие националистов и попал на видео

В Воронеже мужчина в военной форме избил женщину и попал на видео. Ролик, снятый из окна многоэтажки одним из очевидцев, опубликовало сообщество «Воронеж VRN» во «ВКонтакте».

На кадрах одетый в камуфляжный костюм россиянин стаскивает женщину с крыльца и с криками «На землю» заставляет ее сесть на покрытый плиткой тротуар. В это время рядом находятся еще три человека, они спокойно наблюдают за происходящим. Мужчина бьет горожанку кулаком в лицо, оттаскивает за волосы и наносит еще один удар коленом в область спины.

По словам очевидцев, попавшему на видео эпизоду предшествовал устный конфликт, в ходе которого пострадавшая крикнула «Слава Украине». Этими словами начинается фраза, которой приветствуют друг друга украинские националисты.

В региональном главке МВД России местному изданию «МОЁ!» рассказали, что после избиения женщина отказалась подавать заявление на набросившегося на нее человека. По словам источника, она объяснила произошедшее тем, что «просто упала».

Ранее в Пензенской области вернувшийся из зоны боевых действий мужчина избил таксиста за Z-символику. Заметив агрессивное поведение пассажира, водитель отказался выполнять заказ, чем еще больше разозлил россиянина. Позже выяснилось, что мужчина воевал в рядах ЧВК.