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17:38, 17 мая 2023Россия

Вернувшийся из зоны СВО вагнеровец избил таксиста за Z-символику

В Пензенской области служивший в ЧВК «Вагнер» мужчина избил таксиста за Z-символику

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В поселке городского типа Земетчино Пензенской области мужчина избил таксиста за Z-символику. Напавшим на водителя оказался ранее служивший в зоне специальной военной операции (СВО) вагнеровец. Детали инцидента раскрыли журналистам издания «ПензаИнформ» в региональном управлении Росгвардии.

Незадолго до этого в сообществе «Подслушано Земетчино» во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором группа россиян разговаривает со стоящим напротив них мужчиной с окровавленными руками. Они пытаются выяснить, зачем мужчина напал на водителя.

Затем разговор перерастает в драку, и избившего таксиста россиянина увозят прибывшие на место правоохранители. «Водитель, заметив, что пассажир неадекватен, никуда не поехал. Шум ссоры привлек внимание прохожих и других автомобилистов», — пояснили в Росгвардии.

В апреле в Екатеринбурге мужчина грубо обругал девятилетнего мальчика на шапку с буквой Z. Отцом ребенка оказался сотрудник Росгвардии. Родители школьника написали заявление в полицию, в котором попросили проверить действия прохожего на предмет дискредитации Вооруженных сил России.

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Алан Босиков
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