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10:19, 11 июля 2023Мир

В России предупредили Европу о последствиях в случае эскалации вокруг Украины

Гаврилов: Европа первая будет иметь дело с последствиями в случае эскалации вокруг Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Европа первая будет иметь дело с катастрофическими последствиями в случае эскалации вокруг Украины. Об этом РИА Новости заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«В случае эскалации конфликта — а к этому и ведут безрассудные действия Вашингтона — они (страны Европы — прим. «Ленты.ру») первые будут иметь дело с возможными катастрофическими последствиями», — предупредил дипломат.

Ранее Гаврилов заявил, что отработка силами НАТО ударов по России переходит все границы. По его словам, США и их союзники должны четко понимать, что подобные действия способны углубить конфронтацию и привести к самым непредсказуемым последствиям

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