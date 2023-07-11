В России предупредили Европу о последствиях в случае эскалации вокруг Украины

Гаврилов: Европа первая будет иметь дело с последствиями в случае эскалации вокруг Украины

Европа первая будет иметь дело с катастрофическими последствиями в случае эскалации вокруг Украины. Об этом РИА Новости заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«В случае эскалации конфликта — а к этому и ведут безрассудные действия Вашингтона — они (страны Европы — прим. «Ленты.ру») первые будут иметь дело с возможными катастрофическими последствиями», — предупредил дипломат.

Ранее Гаврилов заявил, что отработка силами НАТО ударов по России переходит все границы. По его словам, США и их союзники должны четко понимать, что подобные действия способны углубить конфронтацию и привести к самым непредсказуемым последствиям