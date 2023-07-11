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18:01, 11 июля 2023Мир

США выразили готовность работать с Россией по возвращению Гершковича

Госсекретарь Блинкен: несмотря на разногласия, США работают с РФ по возвращению Гершковича

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Несмотря на разногласия между США и Россией, стороны продолжают работать над возвращением обвиняемых в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS.

Он подчеркнул, что его главная обязанность как госсекретаря — заботиться о безопасности и благополучии американцев во всем мире. Блинкен добавил, что полон решимости вернуть Гершковича, Уилана и других задержанных американцев по всему миру.

«Я могу просто сказать вам в целом, что даже когда у нас есть глубокие, очень глубокие разногласия с Россией, например, по Украине, это не значит, что мы не работаем над тем, чтобы вернуть домой несправедливо задержанных американцев», — отметил госсекретарь.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

Уилан осужден в России за шпионаж в 2018 году и продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Президент США Джо Байден уверял, что хотел бы обменять Уилана, но российские власти отказали ему в этом.

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    Семен Александров
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