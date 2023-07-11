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18:02, 11 июля 2023Из жизни

Стоимость самой дорогой коровы в мире достигла четырех миллионов долларов

В Бразилии продали треть самой дорогой коровы за 135 миллионов рублей

Кадр: Unsplash

В Бразилии треть белой коровы продали по рекордной цене в 1,44 миллиона долларов (135 миллионов рублей). Об этом сообщает Newsweek.

Право владения третью четырех с половиной летней белой коровы породы Нелор по имени Viatina-19 FIV Mara Imóveis было куплено на аукционе в городе Аранду. Рекордную сумму животноводческой фирме Agropecuária Casa Branca оказалась готова заплатить компания Nelore HRO. При этом право владения другой половиной Viatina-19 FIV Mara Imóveis было приобретено в 2022 году за рекордные в то время 800 тысяч долларов (74,2 миллиона рублей). Таким образом, на текущий момент общая стоимость коровы достигла 4,3 миллиона долларов (399 миллионов рублей), что делает ее самой дорогой в мире.

Нелор, или бразильская зебувидная порода, считается лучшей опцией для экономически выгодного производства говядины в тропиках и субтропиках. Нелор происходит от породы онгол, завезенной в Бразилию из Индии в 1960-х годах. Породу назвали в честь района Неллор в штате Андхра-Прадеш в Индии. Эти коровы адаптируются ко многим климатическим условиям, кроме холодных. Их популярность объясняется выносливостью, способностью легко переносить жару и давать хорошие привесы на низкокачественном корме. При этом им почти не докучают насекомые, поскольку не могут прокусить их толстую шкуру.

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Нелор — коровы белой масти с темной кожей. Масса взрослых коров достигает 600 килограммов, быков — до 1000 килограммов. Их отличительная особенность — большой горб в области шеи. Конечности длиннее, чем у других пород, что является преимуществом при передвижении по воде во время выпаса.

В Бразилии коровы породы нелор особенно ценятся. Продажи спермы быков нелор составляют более 65 процентов сделок на рынке осеменения скота. По данным 2018 года, стоимость 0,55 миллилитра спермы элитных быков породы нелор может достигать пяти тысяч долларов (456 тысяч рублей). Всего в Бразилии около 167 миллионов голов скота этой породы, что составляет 80 процентов от общего количества.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида стадо коров помогло арестовать угонщицу. Они прижали женщину к ограде, возле которой ее уже поджидала полиция.

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