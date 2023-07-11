Мужчина нашел в своем саду редчайшего розового кузнечика

В Великобритании фотограф нашел в своем саду редчайшего кузнечика розового цвета

65-летний фотограф-любитель Гэри Филлипс из британского города Лландегфан на острове Англси в Уэльсе ухаживал за георгинами в своем саду и нашел редкого розового кузнечика. Об этом сообщает «Би-би-си».

Мужчина был поражен цветом насекомого. Он решил подкрасться к кузнечику с фотоаппаратом, чтобы сделать несколько снимков.

Кузнечики вида конек короткокрылый встречаются по всей Великобритании, но, как правило, имеют зеленый, коричневый или сочетающий оба этих цвета окрас. Розовый оттенок у этих насекомых возникает из-за редкого генетического нарушения. Это делает их особенно уязвимыми для хищников, так как яркий цвет затрудняет маскировку.

Пол Хезерингтон из благотворительной организации по сохранению природы Buglife пояснил, что розовый окрас кузнечика вызван мутацией, из-за которой в панцире насекомого образуется избыток красного пигмента и недостаток черного. Это явление известно как эритризм. Летом, когда трава меняет цвет, шансы таких кузнечиков на выживание увеличиваются, поскольку они становятся менее заметными.

Ранее сообщалось, что житель США нашел розового кузнечика в штате Техас, забрал его домой, дал имя и сделал своим домашним питомцем.