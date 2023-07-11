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13:29, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Бузова рассказала о неожиданной сложности съемок шоу в Африке

Бузова рассказала о неожиданно холодной погоде на съемках шоу «Новые звезды в Африке»

Фото: @buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что во время съемок в реалити-шоу «Новые звезды в Африке» столкнулась с низкими дневными температурами в Африке. О неожиданной сложности работы над проектом она рассказала в видео в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бузова показала на видео, что команде проекта пришлось включить обогреватель, когда они работали в помещении. В ролике также видно, что ее соведущий Михаил Галустян одет в куртку.

«Такую Африку я еще не помню. Впервые за два года, что я здесь, тут так холодно днем. Сейчас на улице градусов 10, представляете?» — поделилась Бузова в другом видео и добавила, что ей тоже пришлось надеть куртку. По словам телеведущей, настолько низкие температуры утром и днем не являются нормой для Африки в это время года.

Ранее Бузова пожаловалась на перепады температуры на съемках «Новых звезд в Африке». Она заявила, что в летние месяцы в Африке днем тепло, однако вечером температура сильно опускается. По словам ведущей, ей сложно привыкнуть к тому факту, что в Африке июнь, июль и август — это зима.

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    Маргарита Щигарева
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