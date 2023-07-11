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14:32, 11 июля 2023Путешествия

Самолет резко сменил курс после истерики пассажира бизнес-класса

Самолет United Airlines сменил курс после истерики пассажира бизнес-класса из-за еды

Фото: Yassine Khalfalli / Unsplash

Самолету United Airlines пришлось резко сменить курс после истерики пассажира бизнес-класса из-за неподходящей еды. Подробности истории рассказала британская газета The Guardian.

Уточняется, что рейс, следовавший из Хьюстона в Амстердам, был перенаправлен в Чикаго после того, как турист устроил скандал на борту из-за того, что его выбор блюда был недоступен.

По данным издания, самолет вылетел из Хьюстона 9 июля в 16:20 по местному времени и через два часа уже находился в воздушном пространстве Чикаго. Сайт отслеживания полетов Flightradar24 показал, что самолет кружил над международным аэропортом О'Хара, поскольку ему нужно было израсходовать топливо перед незапланированной посадкой.

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«Рейс 20 United из межконтинентального аэропорта имени Джорджа Буша в Амстердам был перенаправлен в международный аэропорт О’Хара и благополучно приземлился из-за беспокойства пассажира. Правоохранители встретили самолет у выхода на посадку и вывели пассажира из самолета. Затем самолет продолжил свой путь в Амстердам», — рассказали журналистам представители авиакомпании.

Чем именно был недоволен дебошир, не сообщается. Однако издание отмечает, что на рейсах United Airlines обычно предлагают полный обед из трех блюд.

Веб-сайт с обзорами путешествий Live and Let’s Fly уточняет, что пассажиры бизнес-класса, летевшие в Амстердам, могли выбирать между обжаренными говяжьими ребрами, жареным лососем с лемонграссом или салатом из рикотты и маникотти с диким медом в качестве основного блюда. Кроме того, по данным портала, место в бизнес-классе в одну сторону на рейсе Хьюстон-Амстердам авиакомпании United Airlines обычно стоит около семи тысяч долларов (примерно 640 тысяч рублей).

Ранее туристка увидела на борту самолета American Airlines воображаемого пассажира и устроила из-за этого истерику. На размещенных кадрах американка ходит по проходу между креслами и кричит: «Говорю вам, я схожу с ума, и есть причина, по которой я схожу с ума. Каждый может либо поверить в это, либо нет».

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    Марина Черняк
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