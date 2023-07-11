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19:46, 11 июля 2023Силовые структуры

Россиянин два года насиловал падчерицу и получил 15 лет колонии

В Волгограде суд приговорил к 15 годам колонии отчима, два года насиловавшего падчерицу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Центральный районный суда Волгограда приговорил жителя Уфы к 15 годам колонии строгого режима за изнасилование падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью») УК РФ. Следствие и суд установили, что с июня 2018-го по сентябрь 2020 года мужчина регулярно насиловал дочь жены, пока той не было дома.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, мужчина вину не признал и настаивал на том, что женщина и подросток его оговаривают. Обжаловать приговор осужденному не удалось — Волгоградский областной суд оставил решение без изменений. С фигуранта также взыскали компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области пенсионера задержали за домогательства к 12-летнему подростку у реки.

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    Илона Палей
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