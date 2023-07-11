В Конгрессе США предложат запретить экспорт кассетных боеприпасов

Конгрессмен США Гетц станет соавтором поправки о запрете на экспорт кассетных боеприпасов

Конгрессмен США Мэтт Гетц станет соавтором поправки к оборонному бюджету страны, призывающей запретить экспорт кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конгрессмен-демократ Сара Джейкобс внесла поправку в Закон о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA), которая гласит: "несмотря на любые другие положения закона, никакая военная помощь не должна затрагивать кассетные боеприпасы"», — заявил политик.

Он также добавил, что предложит себя в качестве соавтора данной поправки от лица Республиканской партии США. В частности, эта поправка ограничивает выдачу экспортных оборонных лицензий на кассетные боеприпасы и запрещает не только саму их продажу, но и передачу другим странам связанных с ними технологий.

Помимо этого, Гетц заявил, что кассетные боеприпасы не поспособствуют концу украинского конфликта. Применение снарядов такого рода характеризует самые кровавые и бесчеловечные войны в мире, объяснил он.

Ранее стало известно о планах Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме уверены, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на территории своей страны, минимизируя риски для собственного населения.