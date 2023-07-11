Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:14, 11 июля 2023Моя страна

В Татарстане пройдет фестиваль кряшенской культуры «Питрау»

Свыше 50 тысяч гостей ожидается на празднике кряшенской культуры «Питрау» в Татарстане

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В селе Зюри Мамадышского района Татарстана пройдет праздник кряшенской культуры «Питрау». Об этом пишет портал «Татар-информ».

Мероприятие состоится 15 июля. Ожидается, что его посетят свыше 50 тысяч жителей и гостей республики.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

По данным издания, на фестивале будут организованы разнообразные мастер-классы по игре на традиционных инструментах, ярмарка самобытных ремесленников «Тырлау», а также хоровод «Тугарек уен».

«Зрелищной частью мероприятия станут конные скачки "Чаптар" и борьба "Көрәш", — говорится в сообщении. — На "Питрау" в Зюри по традиции съедутся сильнейшие борцы Татарстана и ближайших регионов России».

Ранее стало известно, что в Казани в рамках фестиваля «Стиль жизни — культурный код» пройдет акция «Парад национальных костюмов». Отмечается, что фестиваль состоится 15 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    В документ по итогам саммита НАТО не включили конкретику по вступлению Украины

    Франция рассказала об обещании Киева не использовать новые ракеты против России

    Костомаров показал новое видео тренировки с протезами

    Президент Чехии назвал сроки возвращения Украиной территорий

    Франция и Британия поддержали приглашение Украины в НАТО

    Раскрыта стоимость российского электрокара i-Sky

    Мужчина нашел в своем саду редчайшего розового кузнечика

    Том Круз рассказал о самом нелепом слухе про себя

    Самолет резко сменил курс после истерики пассажира бизнес-класса

    В Петербурге после проезда по яме у автобуса вывалился двигатель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости