В Татарстане пройдет фестиваль кряшенской культуры «Питрау»

Свыше 50 тысяч гостей ожидается на празднике кряшенской культуры «Питрау» в Татарстане

В селе Зюри Мамадышского района Татарстана пройдет праздник кряшенской культуры «Питрау». Об этом пишет портал «Татар-информ».

Мероприятие состоится 15 июля. Ожидается, что его посетят свыше 50 тысяч жителей и гостей республики.

По данным издания, на фестивале будут организованы разнообразные мастер-классы по игре на традиционных инструментах, ярмарка самобытных ремесленников «Тырлау», а также хоровод «Тугарек уен».

«Зрелищной частью мероприятия станут конные скачки "Чаптар" и борьба "Көрәш", — говорится в сообщении. — На "Питрау" в Зюри по традиции съедутся сильнейшие борцы Татарстана и ближайших регионов России».

Ранее стало известно, что в Казани в рамках фестиваля «Стиль жизни — культурный код» пройдет акция «Парад национальных костюмов». Отмечается, что фестиваль состоится 15 июля.