Экс-глава Госдепа высказался об ожиданиях США по захвату Крыма Украиной

Киссинджер: США не верят в возможность Киева вернуть Крым в ходе контрнаступления

В США не верят в способность Украины вернуть контроль над российским Крымом в ходе текущего контрнаступления. Об этом в разговоре с пранкерами, ведущих диалог от имени украинского президента Владимира Зеленского, заявил экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что [силовое] возвращение Крыма [в состав Украины] приведет к эскалации... Ваш соратник [руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак в разговорах со мной упоминал переговоры о прекращении огня и окончательные мирные переговоры. Здесь это невозможно. Мое впечатление от общения с нашими представителями такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления», — выразил мнение бывший госсекретарь США.

Киссинджер добавил, что единственным возможным вариантом решения ситуации является «предложение о проведении референдума» среди местных жителей, но в то же время выразил сомнение в его успехе.

Ранее Зеленский заявил, что не может представить республику без Крыма. «Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно — война еще не окончена», — сказал глава государства. Кроме того, отвечая на вопрос, рассматривает ли он какой-либо вариант мирного урегулирования конфликта, который не подразумевает возвращения республикой контроля над Крымом, президент Украины высказался: «Тогда это не будет победой».