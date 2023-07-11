Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:08, 11 июля 2023Мир

Экс-глава Госдепа высказался об ожиданиях США по захвату Крыма Украиной

Киссинджер: США не верят в возможность Киева вернуть Крым в ходе контрнаступления
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Jaime R. Carrero / Reuters

В США не верят в способность Украины вернуть контроль над российским Крымом в ходе текущего контрнаступления. Об этом в разговоре с пранкерами, ведущих диалог от имени украинского президента Владимира Зеленского, заявил экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что [силовое] возвращение Крыма [в состав Украины] приведет к эскалации... Ваш соратник [руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак в разговорах со мной упоминал переговоры о прекращении огня и окончательные мирные переговоры. Здесь это невозможно. Мое впечатление от общения с нашими представителями такое: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления», — выразил мнение бывший госсекретарь США.

Киссинджер добавил, что единственным возможным вариантом решения ситуации является «предложение о проведении референдума» среди местных жителей, но в то же время выразил сомнение в его успехе.

Ранее Зеленский заявил, что не может представить республику без Крыма. «Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно — война еще не окончена», — сказал глава государства. Кроме того, отвечая на вопрос, рассматривает ли он какой-либо вариант мирного урегулирования конфликта, который не подразумевает возвращения республикой контроля над Крымом, президент Украины высказался: «Тогда это не будет победой».

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России прокомментировали согласие Турции на прием Швеции в НАТО

    16-летняя российская теннисистка рассказала о призовых на Уимблдоне

    В России указали на незаинтересованость США в дипломатическом решении кризиса

    Концерт Big Baby Tape отменили в Нижнем Новгороде

    Литва собралась создать дивизию и закупать танки

    Россиянина задержали по делу о госизмене за финансирование украинских веонных

    В НАТО пообещали прогресс в вопросе западных гарантий безопасности Украины

    В России высказали о шансах Турции на вступление в ЕС

    Киссинджер заявил о причастности Украины к подрыву «Северных потоков»

    Комитет Госдумы поддержал поправку об аннулировании брака из-за смены пола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости