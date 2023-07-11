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12:19, 11 июля 2023Силовые структуры

Следователя по делу блогера Лерчек заподозрили в сговоре и отстранили

Mash: следователя по делу блогера Лерчек заподозрили в сговоре с адвокатом и отстранили
Валерия Чекалина

Валерия Чекалина. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Следователя по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, заподозрили в сговоре с адвокатом Михаилом Мушаиловым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в рамках истории со стилистом Эльвирой Янковской, которую Чекалина обвинила в продаже поддельных сумок, следователь подготовила четыре документа с разными обвинениями и советовалась с адвокатом Мушаиловым, по какой статье возбуждать дело. Также она провела экспертизу вещей в фирме, связанной с адвокатом, и рекомендовала Мушаилову заявить, что сумки были куплены в торговом центре, который находился на ее территории. Тогда дело перешло бы ей.

Ранее сообщалось, что суд Москвы отказал в снятии ареста со счетов блогеров Чекалиных по делу о неуплате налогов.

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    Илона Палей
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