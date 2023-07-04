Суд отказал блогерам Лерчек и ее мужу в снятии ареста со счетов и Rolls-Royce

Суд Москвы отказал в снятии ареста со счетов блогеров Чекалиных по делу о неуплате налогов

Савеловский суд Москвы отказал блогерам Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужу Артему Чекалину в снятии ареста с банковсикх счетов и машин Rolls-Royce. Об этом сообщает ТАСС.

Защита обжалует решение. Адвокат Чекалиних настаивает, что счета его подзащитных должны быть разморожены, так как недоимка по налогам была оплачена в полном объеме. Однако прокурор возразила, что машины не могут быть возвращены, пока расследование не завершено — они являются вещественным доказательством по делу.

15 июня суд уже отказывал блогерам в разморозке счетов.

Об уголовном деле в отношении Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, ее мужа — в пособничестве. В их доме прошли обыски. Также в отношении Чекалиных возбудили за отмывание денежных средств.