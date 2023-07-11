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17:03, 11 июля 2023Среда обитания

В Совфеде назвали конфискацию квартир Лебедева «правовой вакханалией»

Сенатор от Крыма Ковитиди: конфискацию квартир Лебедева можно назвать правовой вакханалией

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

В Совете Федерации отреагировали на конфискацию квартир российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева в Киеве. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала произошедшее «правовой вакханалией», передает NEWS.ru.

«О каком-то законе на Украине, где два верховных суда, говорить нельзя вообще. Поэтому подобное проявление русофобии в виде нарушения священного института собственности для нас неудивительно», — заявила Ковитиди. Она добавила, что Россия собирается отреагировать на инцидент в рамках законодательства.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал квартиры Лебедева, находящегося под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны. Речь идет о двух объектах недвижимости в центре Киева площадью 138 и 193 квадратных метра.

Адвокат Павел Волошин оценил шансы дизайнера вернуть жилье. По его словам, для этого Лебедеву потребуется обратиться в суд с целью оспорить решение. Эксперт добавил, что в Европейском суде по правам человека к делу могут подойти более взвешенно, однако подобная процедура займет много времени.

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    Александра Качан
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