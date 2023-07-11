Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:07, 11 июля 2023Среда обитания

Оценены шансы Артемия Лебедева вернуть квартиры в Киеве

Адвокат Волошин: блогер Артемий Лебедев сможет вернуть квартиры в Киеве через суд

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев сможет вернуть конфискованные квартиры в Киеве через суд. Его шансы получить право на владение объектами в беседе с News.ru оценил адвокат Павел Волошин.

«Допускаю, что арест на имущество Артемия Лебедева был наложен юрисдикционным обществом Украины. В таком случае решение оспаривается в суде. Если решение накладывал суд, то оспаривать его следует в вышестоящем суде», — отметил адвокат.

Правозащитник также уточнил, что у Лебедева есть шанс оспорить решение в Европейском суде по правам человека. Однако подобная процедура займет долгий период времени. По словам Волошина, в ЕСПЧ смогут подойти к вопросу более взвешенно.

Ранее стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал квартиры Лебедева, находящегося под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны. Так, в доход государства перешли две квартиры в центре Киева, площадью 138 квадратных метров и 193 квадратных метра соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Байден выступил за освобождение Украины от плана действий по членству в НАТО

    В МОК прокомментировали заявление Сотниковой о допинге на Олимпиаде-2014

    Задержание снявших скальп с россиянина из-за прически попало на видео

    Российский вертолет уничтожил бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении

    Туристка из Москвы пропала без вести в Абхазии

    Оценены шансы Артемия Лебедева вернуть квартиры в Киеве

    В Сумской области пообещали не принуждать жителей приграничья к эвакуации

    В Польше заявили о неоправдавшихся надеждах Украины

    В «Спартаке» рассказали о проблемах бывшего легионера из-за игры в России

    Снятый в Тель-Авиве с самолета «ветеран ВСУ» оказался пострадавшим в ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости