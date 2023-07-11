Оценены шансы Артемия Лебедева вернуть квартиры в Киеве

Адвокат Волошин: блогер Артемий Лебедев сможет вернуть квартиры в Киеве через суд

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев сможет вернуть конфискованные квартиры в Киеве через суд. Его шансы получить право на владение объектами в беседе с News.ru оценил адвокат Павел Волошин.

«Допускаю, что арест на имущество Артемия Лебедева был наложен юрисдикционным обществом Украины. В таком случае решение оспаривается в суде. Если решение накладывал суд, то оспаривать его следует в вышестоящем суде», — отметил адвокат.

Правозащитник также уточнил, что у Лебедева есть шанс оспорить решение в Европейском суде по правам человека. Однако подобная процедура займет долгий период времени. По словам Волошина, в ЕСПЧ смогут подойти к вопросу более взвешенно.

Ранее стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал квартиры Лебедева, находящегося под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны. Так, в доход государства перешли две квартиры в центре Киева, площадью 138 квадратных метров и 193 квадратных метра соответственно.