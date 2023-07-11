Квартиры Артемия Лебедева в Киеве конфисковали

В украинском суде конфисковали две квартиры дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал квартиры российского дизайнера и блогера, находящегося под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявила директор департамента санкционной политики министерства юстиции страны Инна Богатых в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов Артемия Лебедева — в доход государства перешли две квартиры в центре Киева (138 квадратных метров и 193 квадратных метра)», — сообщила представитель ведомства.

В Telegram-канале «Политика страны» указали, что конфискованные объекты расположены по адресу Ярославский Вал (138 «квадратов») и улица Саксаганского (193 «квадрата»). Первый из них зарегистрирован непосредственно на дизайнера, с января 2023-го он был опечатан. Вторая квартира была зарегистрирована на друга Лебедева за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. Предполагается, что блогер может оспорить решение ВАКС.

В марте Служба безопасности Украины предъявила Артемию Лебедеву обвинения по уголовной статье за его репортаж с Запорожской АЭС. По мнению представителей ведомства, Лебедев снял на АЭС заказной репортаж, который затем распространял в сети. В ответ на это дизайнер назвал СБУ сборищем кретинов.