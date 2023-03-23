Артемий Лебедев назвал СБУ «сборищем кретинов» после предъявления ему обвинения

Артемий Лебедев назвал СБУ кретинами после предъявления обвинения по уголовной статье

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал Службу безопасности Украины (СБУ), назвав ее сотрудников «сборищем кретинов» и бездельниками после предъявления ему обвинения по уголовной статье из-за репортажа с Запорожской АЭС. Комментарий блогера прозвучал в обзоре новостей на его Rutube-канале.

Лебедев обратил внимание на то, что СБУ предъявила ему обвинение спустя более чем полгода после поездки на Запорожскую АЭС. «Говноеды и бездельники из СБУ, которые полгода пытались чесать репу, наконец-то решили ее дочесать и наконец-то опубликовали обвинение, которое я в гробу видал», — заявил блогер.

Он добавил, что его не беспокоят претензии СБУ, которую также назвал «сборищем кретинов». Кроме того, блогер поиронизировал над обвинением и указал, что, с точки зрения украинского законодательства, он теперь является «матерым уголовником».

О том, что СБУ заочно предъявила обвинение Лебедеву из-за репортажа с Запорожской АЭС, сообщалось 21 марта. Речь идет о статье «Оправдание, признание в качестве законной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников» Уголовного кодекса Украины.

В январе украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против Лебедева и 118 других лиц. Блогер, комментируя это решение, заявил, что горд попаданием в перечень. Он также раскрыл, что ограничения предусматривают блокировку активов на Украине, запрет на перемещение по стране, а также лишение государственных украинских наград.