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05:42, 11 июля 2023Россия

Российские войска уничтожили три самоходки Krab ВСУ на двух направлениях

Российские войска уничтожили 3 самоходки Krab на сватовском и краснолиманском направлениях

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Российские войска на сватовском и краснолиманском направлениях уничтожили три самоходные гаубицы Krab польского производства. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Кроме того, уничтожены самоходная гаубица «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Савчук заявил о ракетно-бомбовых ударах авиацией по двум пунктам временной дислокации, двум складам боеприпасов, а также по району сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. Также российские военные сбили три вражеских беспилотника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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