Кайли Дженнер испугалась своей внешности с морщинами

Телезвезда Кайли Дженнер испугалась своей внешности из-за фильтра с добавлением морщин

Американская телезвезда Кайли Дженнер испугалась своей внешности из-за применения инструментов ретуши. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

25-летняя знаменитость поделилась видеороликом, на котором она запечатлена в черной майке и с золотой подвеской на шее. Видно, что она отказалась от макияжа, а волосы распустила. При этом предпринимательница применила специальный фильтр, который добавляет лицу возрастные изменения, в том числе морщины.

«Мне это не нравится!» — заявила она.

Ранее фанаты высмеяли в сети Кайли Дженнер за новое фото словами «так не бывает». Знаменитость разместила снимок, на котором она позировала у бассейна в зеленом бикини. Ее образ дополнили золотые браслеты, подвески на шее и колье на талии. Поклонники обратили внимание на непропорциональное телосложение Дженнер.