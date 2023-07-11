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12:54, 11 июля 2023Ценности

Кайли Дженнер испугалась своей внешности с морщинами

Телезвезда Кайли Дженнер испугалась своей внешности из-за фильтра с добавлением морщин

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер испугалась своей внешности из-за применения инструментов ретуши. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

25-летняя знаменитость поделилась видеороликом, на котором она запечатлена в черной майке и с золотой подвеской на шее. Видно, что она отказалась от макияжа, а волосы распустила. При этом предпринимательница применила специальный фильтр, который добавляет лицу возрастные изменения, в том числе морщины.

«Мне это не нравится!» — заявила она.

Ранее фанаты высмеяли в сети Кайли Дженнер за новое фото словами «так не бывает». Знаменитость разместила снимок, на котором она позировала у бассейна в зеленом бикини. Ее образ дополнили золотые браслеты, подвески на шее и колье на талии. Поклонники обратили внимание на непропорциональное телосложение Дженнер.

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    Мария Винар
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