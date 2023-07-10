Кайли Дженнер высмеяли в сети за фото в бикини со словами «так не бывает»

Фанаты высмеяли телезвезду Кайли Дженнер за фото в бикини со словами «так не бывает»

Фанаты высмеяли американскую телезвезду Кайли Дженнер высмеяли в сети за новое фото со словами «так не бывает». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует у бассейна в зеленом бикини. Ее образ дополняют золотые браслеты, подвески на шее и колье на талии. Кроме того, предпринимательница сделала макияж в нюдовых оттенках, а свои волосы распустила.

Поклонники обратили внимание на непропорциональное телосложение Дженнер, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более пяти миллионов лайков. «Тело кажется ненастоящим: большая попа и тонкая талия, в реальности так не бывает», «Интересно, она сама себя узнает, когда смотрится в зеркало?», «Фото красивые, но это заслуга фоторедакторов, а не самой Кайли», «Перестань увлекаться фотошопом», «Пора бы давно себя принять», — высказывались они.

В мае Кайли Дженнер обвинили в краже стиля популярной модели Софии Ричи. Знаменитость разместила снимок, на котором она позирует в нетипичном для себя наряде — белом платье длины макси люксового бренда Bottega Veneta. Подписчики раскритиковали новый пост Дженнер, поскольку, по их мнению, она подражает Ричи.