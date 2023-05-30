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10:25, 30 мая 2023Ценности

Кайли Дженнер обвинили в подражании популярной модели

Телезвезду Кайли Дженнер обвинили в подражании стилю популярной модели Софии Ричи

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американскую телезвезду Кайли Дженнер обвинили в краже стиля популярной модели Софии Ричи. Соответствующие фото и комментарии появились на странице предпринимательницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует в нетипичном для себя наряде — белом платье длины макси люксового бренда Bottega Veneta. Ее образ дополнили босоножки на высоком каблуке того же цвета и макияж в нюдовых оттенках. При этом в руках бизнесвумен держала светлую сумку, а волосы она предпочла распустить.

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Подписчики раскритиковали новый пост Дженнер, поскольку, по их мнению, она подражает Ричи. «Времена меняются, теперь Кайли копирует Ричи, а не наоборот», «Чувствуется влияние Софии», «Вау, это же стиль Ричи», «София все равно выглядит гораздо лучше», — высказывались поклонники в многочисленных комментариях.

Известно, что ранее София Ричи состояла в отношениях со Скоттом Дисиком — бывшим возлюбленным и отцом детей сестры Кайли Дженнер Кортни Кардашьян. На данный момент манекенщица замужем за продюсером Эллиотом Грейнджем.

В январе Кайли Дженнер подверглась критике в сети за выход в свет с украшением в виде петли на шее. Тогда предпринимательница появилась на публике во время Недели моды в Париже в голубом облегающем платье в сочетании с блестящими сапогами розового цвета на каблуках. При этом в качестве аксессуаров она выбрала колье-чокер французского модного дома Givenchy, которое выполнено в виде сломанной веревочной петли на шее.

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    Майя Пономаренко
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