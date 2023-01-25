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11:15, 25 января 2023Ценности

Кайли Дженнер обругали в сети за появление на публике с петлей на шее

Кайли Дженнер обругали в сети за появление в Париже в колье Givenchy в виде петли на шее

Фото: Pierre Perusseau / Bestimage / Legion-media

Американская телезвезда Кайли Дженнер подверглась критике в сети за выход в свет с украшением в виде петли на шее. Об этом сообщает Page Six.

25-летняя предпринимательница появилась на публике во время Недели моды в Париже в голубом облегающем платье в сочетании с блестящими сапогами розового цвета на каблуках. При этом в качестве аксессуаров она выбрала колье-чокер французского модного дома Givenchy, которое выполнено в виде сломанной веревочной петли на шее.

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Поклонники не оценили ювелирное изделие, из-за чего обругали бизнесвумен в многочисленных постах в соцсетях. «Петля говорит о суициде. Зачем носить такое?», «Как противно!», «Мой родственник повесился, поэтому у меня чуть не началась истерика при виде этого украшения. Странная мода», «Кто-то считает, что это нормально?» — возмущались юзеры.

В октябре 2022 года Кайли Дженнер снялась в откровенном образе ради рекламы напитков GLOW и также стала объектом насмешек в сети. Предпринимательница опубликовала фото, на котором она позирует рядом с бутылкой напитка указанной марки в бассейне собственного дома. Девушка запечатлена с распущенными волосами в купальнике черного цвета. Пользователи сети обратили внимание на непропорциональную фигуру телезвезды.

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Майя Пономаренко
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