Силовики захватили два корпуса Киево-Печерской лавры

СПЖ: полиция и комиссия Минкульта захватили два корпуса Киево-Печерской лавры

Около 7:00 мск 11 июля комиссия Минкульта при помощи вооруженных полицейских захватила 54-й и 58-й корпусы Киево-Печерской лавры, в которых расположены гостиницы монастыря. Об этом пишет украинский сайт Союз православных журналистов (СПЖ).

По информации издания, во время захвата в монастыре монахи били в набат. Вооруженные автоматами полицейские вели себя агрессивно, запрещали снимать и угрожали разбить телефоны.

Вместе с полицейскими на территории лавры появились представители заповедника, которые вскрыли двери в захваченных помещениях.

Ранее на территории Киево-Печерской лавры появились представители заповедника. Однако верующим удалось защитить 58-й и 59-й корпус монастыря от захвата и опечатывания.

Помещения крупнейшего на Украине монастыря Киево-Печерской лавры принадлежат государству, а именно одноименному заповеднику. Сейчас администрация заповедника требует у Украинской Православной Церкви очистить территорию монастыря. Но монахи этого не делают, ссылаясь на отсутствие решения суда, так как ранее помещения были переданы им в бесплатное пользование.

Тем не менее постепенно представители Минкульта захватывают одно за другим помещения монастыря. Также они ограничили верующим доступ в монастырь.