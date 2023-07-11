В России предложили ввести новые льготы на электроэнергию

«Известия»: в России предложили ввести льготы на электроэнергию для мобильных операторов

В России предложили ввести льготы на электроэнергию для операторов сотовой связи. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что меру прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде.

«По оценкам операторов связи, стоимость подключения к электросетям подорожала до 100 раз. Все это влияет на рост тарифов мобильной связи. Эти вопросы неоднократно поднимались, в том числе на уровне правительства», — рассказал собеседник издания.

В пресс-службе «Мегафона» инициативу оценили позитивно, однако подчеркнули, что на размер тарифа также влияют затраты на оборудование, эксплуатацию сети и другие расходы. Предложение поддержали и в МТС.

Ранее ассоциация банков России (АБР) совместно с рядом крупных банков попросили правительство и Центробанк ввести льготные тарифы на СМС для организаций, попавших под санкции.