Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:20, 11 июля 2023Экономика

В России предложили ввести новые льготы на электроэнергию

«Известия»: в России предложили ввести льготы на электроэнергию для мобильных операторов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России предложили ввести льготы на электроэнергию для операторов сотовой связи. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что меру прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде.

«По оценкам операторов связи, стоимость подключения к электросетям подорожала до 100 раз. Все это влияет на рост тарифов мобильной связи. Эти вопросы неоднократно поднимались, в том числе на уровне правительства», — рассказал собеседник издания.

В пресс-службе «Мегафона» инициативу оценили позитивно, однако подчеркнули, что на размер тарифа также влияют затраты на оборудование, эксплуатацию сети и другие расходы. Предложение поддержали и в МТС.

Ранее ассоциация банков России (АБР) совместно с рядом крупных банков попросили правительство и Центробанк ввести льготные тарифы на СМС для организаций, попавших под санкции.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Вильнюсе стартует саммит НАТО. Чего ждать от решающей для Украины встречи лидеров альянса?

    Кадыров сообщил о пленении пяти солдат ВСУ под Артемовском

    Захарова высказалась о предстоящем саммите НАТО

    В США высказались против идеи создать должность инспектора по Украине

    Столтенберг раскрыл обещание Швеции властям Турции за прием в НАТО

    Названы средние размеры экранов продаваемых в России смартфонов

    В России предложили ввести новые льготы на электроэнергию

    Женская теннисная ассоциация оценила отказ украинок от рукопожатий с россиянками

    Лишившийся скальпа в Подмосковье юноша с ирокезом рассказал о нападении

    У чехов снизилось доверие к ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости