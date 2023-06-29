Банки в России захотели экономить на СМС-оповещениях

«Ъ»: банки попросили ввести льготные тарифы на СМС для организаций, попавших под санкции

Ассоциация банков России (АБР) совместно с рядом крупных банков попросили правительство и Центробанк ввести льготные тарифы на СМС для организаций, попавших под санкции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представители рынка обратили внимание, что по закону обязаны информировать клиентов о совершаемых операциях. Однако после удаления приложений подсанкционных банков из AppStore они больше не могут рассылать Push-уведомления. Вместо этого им приходится отправлять СМС, которые стоят от 0,7 до 1,5 рубля. Общий объем расходов на оповещения клиентов оценили в десятки миллиардов рублей.

Ранее банкиры уже хотели сэкономить на рассылке сообщений. В марте 2022 года власти просили законодательно ограничить стоимость отправки СМС на уровне 0,5-1 рубля из-за санкционного давления и роста расходов. С тех пор проблема усугубилась, объяснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

При этом если крупные банки могут оплачивать услуги операторов по оптовым ценам, а небольшие организации, которые меньше пользуются сотовой связью, вынуждены платить от 0,7 до 4 рублей за сообщение. По словам коммерческого директора Safetech Дарьи Верестниковой, расходы банка с клиентской базой в 200 тысяч человек могут превышать 80 миллионов рублей, а для организаций с корпоративными клиентами они могут вырасти до 800 миллионов.

В начале 2023 года сотовые операторы начали предупреждать россиян о грядущем изменении стоимости услуг из-за выросших затрат на оборудование. Некоторые компании стали предлагать клиентам перейти на обновленные тарифы, а некоторые — подключить дополнительные платные услуги. При этом часть россиян пожаловалась на необоснованное повышение цен, так как их оператор поднимал цены выше уровня инфляции.