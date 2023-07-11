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11:36, 11 июля 2023Бывший СССР

Литва собралась создать дивизию и закупать танки

Министр обороны Литвы Анушаускас заявил о планах создать дивизию и закупить танки

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

В Литве планируют создать дивизию, и для этого собираются закупать военную технику, в том числе танки. Об этом заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, пишет «Интерфакс».

По его словам, в нынешних условиях стране надо укреплять обороноспособность. Для этого надо усиливать огневую поддержку, например танки.

«Но это, конечно, требует дополнительного финансирования. У нас есть первоначальные оценки, я не буду их сейчас раскрывать, мы представим ее другим ведомствам, но в любом случае такие шаги предпринимаются», — сказал он.

Прим этом министр не уточнил, где именно будет закупаться техника. Также он сказал, что усиление обороноспособности Литвы потребует больших расходов — около 3 процентов от внутреннего валового продукта (ВВП). Однако на сегодняшний день на армию тратится около 2,9 процента от ВВП.

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В настоящее время Вооруженные силы Литвы состоят из трех пехотных бригад, одна из которых резервная. Также в них входит ополчение активного резерва.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал руководство НАТО отказаться от ограничений на число постоянных военных баз у границ с Россией. Он заявил, что на фоне развертывания Москвой тактического ядерного оружия на территории Белоруссии альянс должен признать «мертвым» основополагающий акт Россия-НАТО.

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    Александр Слабиев
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