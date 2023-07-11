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21:34, 11 июля 2023Из жизни

Мужчина проглотил живую ящерицу после обвинения в изнасиловании

Bharat: индиец проглотил живую ящерицу из страха перед тюрьмой

Фото: Patti Black / Unsplash

Житель индийского штата Уттар-Прадеш проглотил живую ящерицу в надежде избежать ареста по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает Bharat.

Инцидент произошел в полицейском отделении города Канпур, куда мужчину по имени Махеш привезли для допроса. Пока сотрудники оформляли документы, подозреваемый потерял сознание. Подойдя к нему, правоохранители увидели ящерицу у него во рту. Индийца срочно доставили в медицинский центр. Врачи изъяли рептилию из желудка Махеша, и его состояние стабилизировалось.

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После этого сотрудники правоохранительных органов официально арестовали его по обвинению в изнасиловании, однако вскоре потерпевшая отозвала заявление. Кроме того, свидетели позже показали, что женщина добровольно согласилась на связь с индийцем. Когда у мужчины спросили, зачем он съел ящерицу, он ответил, что сделал это из страха перед тюрьмой.

Ранее сообщалось, что мужчина в индийском штате Одиша (Орисса) решил отомстить ужалившей его кобре и укусил ее в ответ. После этого он повесил рептилию на шею.

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    Алиса Дмитриева
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