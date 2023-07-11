В Польше заявили о неоправдавшихся надеждах Украины

Польский генерал Скшипчак: НАТО не оправдывает надежды Украины на вступление в НАТО

НАТО не оправдывает надежды Украины, возникшие из-за данных ранее обещаний. Об этом экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в интервью Do Rzeczy.

По его словам, внутри альянса есть силы, которые блокируют дорожную карту по вступлению республики в блок. «Получается, что НАТО в очередной раз не в состоянии единообразно и консолидировано сгенерировать такое решение, которое хотя бы частично оправдало ожидания украинцев», — сказал он.

Генерал признался, что теряет веру в Североатлантический альянс. По его словам, НАТО постепенно «охлаждает пыл». «Это значит, что началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями вымощена дорога в ад», — заключил Скшипчак.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что в нынешней редакции заявления НАТО по итогам саммита в Вильнюсе нет конкретики по вступлению или хотя бы приглашению Украины в блок. При этом утверждается, что альянс готов предоставить стране гарантии безопасности.