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15:59, 11 июля 2023Мир

В Польше заявили о неоправдавшихся надеждах Украины

Польский генерал Скшипчак: НАТО не оправдывает надежды Украины на вступление в НАТО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

НАТО не оправдывает надежды Украины, возникшие из-за данных ранее обещаний. Об этом экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в интервью Do Rzeczy.

По его словам, внутри альянса есть силы, которые блокируют дорожную карту по вступлению республики в блок. «Получается, что НАТО в очередной раз не в состоянии единообразно и консолидировано сгенерировать такое решение, которое хотя бы частично оправдало ожидания украинцев», — сказал он.

Генерал признался, что теряет веру в Североатлантический альянс. По его словам, НАТО постепенно «охлаждает пыл». «Это значит, что началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями вымощена дорога в ад», — заключил Скшипчак.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что в нынешней редакции заявления НАТО по итогам саммита в Вильнюсе нет конкретики по вступлению или хотя бы приглашению Украины в блок. При этом утверждается, что альянс готов предоставить стране гарантии безопасности.

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    Варвара Кошечкина
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