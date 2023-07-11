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14:17, 11 июля 2023Мир

В документ по итогам саммита НАТО не включили конкретику по вступлению Украины

Spiegel выложила текст по итогам саммита НАТО без конкретики по вступлению Украины

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Немецкая газета Der Spiegel выложила фрагмент текущей редакции итогового заявления НАТО по Украине, однако в нем нет конкретики по вступлению или хотя бы приглашению Киева в альянс. Текст опубликован на сайте издания.

«Текущая версия документа гласит, что будущее Украины — в НАТО, такое обещание было дано на саммите в Бухаресте еще в 2008 году. Но не указывается план по времени вступления», — пишет газета. При этом в материале оговаривается, что страны готовы дать Украине гарантии безопасности.

Кроме того, в тексте документа страны-члены альянса настаивают на проведении Киевом реформ в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО. Там подчеркивают, что «требования являются базовыми» и не содержат конкретных шагов и временных рамок.

Саммит в Вильнюсе начался утром 11 июля. Он завершится 12 июля.

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    Виктория Кондратьева
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