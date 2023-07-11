В документ по итогам саммита НАТО не включили конкретику по вступлению Украины

Spiegel выложила текст по итогам саммита НАТО без конкретики по вступлению Украины

Немецкая газета Der Spiegel выложила фрагмент текущей редакции итогового заявления НАТО по Украине, однако в нем нет конкретики по вступлению или хотя бы приглашению Киева в альянс. Текст опубликован на сайте издания.

«Текущая версия документа гласит, что будущее Украины — в НАТО, такое обещание было дано на саммите в Бухаресте еще в 2008 году. Но не указывается план по времени вступления», — пишет газета. При этом в материале оговаривается, что страны готовы дать Украине гарантии безопасности.

Кроме того, в тексте документа страны-члены альянса настаивают на проведении Киевом реформ в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО. Там подчеркивают, что «требования являются базовыми» и не содержат конкретных шагов и временных рамок.

Саммит в Вильнюсе начался утром 11 июля. Он завершится 12 июля.