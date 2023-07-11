Китай предостерег граждан от попадания в ловушку правоохранительных органов США

МИД Китая предостерег своих граждан от попадания в ловушку правоохранительных органов США

МИД Китая предостерег своих граждан от попадания в ловушку правоохранительных органов США, передает Bloomberg.

«Китайские граждане, отправляющиеся в США, должны быть более бдительными и остерегаться попадания в американские силки ареста», — заявили в ведомстве после визита в Пекин министра финансов США Джанет Йеллен.

В заявлении МИД КНР приводятся примеры произвольных арестов и трансграничных похищений китайских граждан. Кроме того, в сообщении прозвучали обвинения в адрес США в злонамеренной клевете на Китай, преследующий скрывающихся от правосудия лиц.

Ранее Йеллен оценила отношения Пекина и Вашингтона. По словам главы американского ведомства, после серии переговоров должностных лиц они находятся на более прочной основе.