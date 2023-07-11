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06:17, 11 июля 2023Мир

В Совфеде назвали отношения России и Китая лучшими за всю историю

Сенатор Косачев: отношения РФ и Китая являются в данный момент наилучшими за всю историю

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства в настоящее время являются наилучшими за всю историю. Его слова приводит ТАСС.

Сенатор отметил, что они вышли на новый этап и стали важным фактором развития двух стран, укрепления международных позиций, обеспечения их безопасности, а также надежной гарантией поддержания мира и стабильности на всей нашей планете.

По информации агентства, делегация российского парламента находится с визитом в Китае. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пообещал продолжать сотрудничать с Россией над развитием всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

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    Юлия Мискевич
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