Cи Цзиньпин пообещал продолжить развивать стратегическое партнерство с Россией

Си Цзиньпин на встрече с Матвиенко пообещал развивать стратегическое партнерство с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал продолжать сотрудничать с Россией над развитием всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом китайский лидер заявил на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что сотрудничество в законодательной сфере является важной частью китайско-российских отношений.

Визит делегации Федерального собрания России в Китай проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей страны Чжао Лэцзи. Он пройдет с 9 по 12 июля.