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14:07, 10 июля 2023Мир

Cи Цзиньпин пообещал продолжить развивать стратегическое партнерство с Россией

Си Цзиньпин на встрече с Матвиенко пообещал развивать стратегическое партнерство с Россией
Cи Цзиньпин

Cи Цзиньпин. Фото: Leah Millis / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал продолжать сотрудничать с Россией над развитием всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом китайский лидер заявил на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что сотрудничество в законодательной сфере является важной частью китайско-российских отношений.

Визит делегации Федерального собрания России в Китай проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей страны Чжао Лэцзи. Он пройдет с 9 по 12 июля.

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    Семен Александров
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